Ante la llegada de atacantes al Deportivo de la Coruña y los rumores que siguen sonando de la llegada de más delanteros a la entidad gallega, cabe preguntarse en qué posición queda Florin Andone dentro de la entidad y si buscarán su salida.

El propio jugador ha asegurado que «yo quiero seguir aquí y el presi lo sabe. Estoy en el sitio en el que quiero estar y eso me da mucha confianza y muchas ganas». Ha añadido que «si el club no permite mi salida me da igual si me gusta o no. (...) Yo estoy muy a gusto aquí»