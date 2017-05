Con 28 encuentros disputados en la presente temporada para el Deportivo de la Coruña, pese a que sigue teniendo contrato, el futuro de Raúl Albentosa está en el aire. El central de 28 años es ahora noticia porque ha concedido unas declaraciones al diario As en las que deja en el aire su futuro.

«Hay mucha gente que te anima y ves que no todo el mundo es igual. Pero coges la balanza... lo dejaremos para verano. Me he planteado marcharme. Cuando llegas a casa y ves que todos son machaques y machaques, pues uno. No ha sido mi mejor año, pero siempre lo he dejado todo. No he visto ensañamiento en Riazor conmigo, sí algún silbido, pero es normal. No recrimino nada, cuento como me siento y no me he sentido todo lo querido que en otros sitios. El primer sitio donde me están mirando con lupa es aquí», afirmó el central.