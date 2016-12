Hoy conocíamos de la mano del diario Sport que Arda Turan era objeto de deseo de dos equipos chinos, dispuestos a dejar 40 M€ en las arcas del FC Barcelona para ficharlo. Pues bien el entrenador de uno de ellos, el español José González, que dirige al Beijing Guoan, se ha mostrado sorprendido.

«Se me escapan las cifras que se manejan y si hay interés o no. Los entrenadores damos opinión, pero la última palabra la tienen los dirigentes. Pero no me cabe duda es que locuras no hacen. He estado dos años con ellos y sé que hacen las cosas con criterio. Quien lo fiche hará un fichaje acertado, encajaría en cualquier sitio», afirmó el técnico en palabras a la Cadena SER.