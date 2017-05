«Con el nombre de Nolito ahora mismo es difícil comprarse la camiseta del Betis, porque no hemos ni contactado con él, y no sabemos la opinión del entrenador. Es un buen jugador y no vamos a discutir su valía, pero vamos a hacer las cosas con la prudencia y el sentido común, respetando la decisión del entrenador. ¿Si me gusta? Sí. Pero hay que ver qué dice el Manchester City».

Estas declaraciones que recoge Canal Sur Radio son de Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del Real Betis, que ha sido cuestionado en las últimas horas por los rumores que han vinculado al cuadro verdiblanco con Nolito, quien puede buscar una salida del Manchester City para tener más minutos.