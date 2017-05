Abdoulaye Bakayoko es hermano y representante del futbolista del Mónaco, Tiémoué Bakayoko, del que se especulaba que había tenido una primera toma de contacto con la directiva del PSG. El propio agente ha desmentido esos rumores afirmando que «es totalmente falso y sin fundamento», según recoge el diario Mundo Deportivo.

Explicó también no lograr comprender la aparición de este rumor desde los medios franceses a 24 horas de empezar una semifinal de la Champions (frente a la Juventus). «Tiene la oportunidad para tal vez jugar la final de la Champions, algo que no ha sucedido en el club durante trece años. No entiendo cual es el punto de publicar cosas falsas. Si lo hubiese hecho un medio de Turín hubiera tenido más sentido», defendió el hermano y agente del centrocampista francés.