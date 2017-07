El Manchester City no habría hecho ningún tipo de oferta por Kylian Mbappé, según asegura en su cuenta de Twitter el periodista Kaveh Solhekol‏, de SkySports.

Además desde el club inglés sospechan que están utilizando su nombre para encarecer el precio del jugador francés, por el que el Real Madrid habría ofrecido una cantidad que rondaría ya los 180 M€.

Manchester City have not made a bid for Kylian Mbappé and are not planning to. Club sources believe they're being used to crank up the price

— Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) 26 de julio de 2017