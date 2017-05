Autor de 25 goles en 49 encuentros con el Atlético de Madrid en esta temporada, Antoine Griezmann es el gran referente ofensivo de los colchoneros y uno de los jugadores más cotizados del planeta. Ha sido situado muy cerca del Manchester United, con el que se especulaba que podría tener un acuerdo para ficharlo.

Sin embargo Sky Sports acaba de afirmar que no hay un acuerdo para que el combinado de Old Trafford fiche al delantero. Al menos no por ahora, de manera que su futuro todavía seguirá siendo una incógnita durante unas semanas, hasta que se resuelva la presente temporada.