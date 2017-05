Durante las últimas horas se daba por hecho que el PSG ficharía en verano a Pepe, que acaba contrato con el Real Madrid a final de temporada. El portugués de 34 años no ha decidido todavía su futuro de cara a la temporada que viene, y ahora desde Francia desmontan este último rumor.

Le Parisien explica esta tarde que el combinado del Parque de los Príncipes no va a fichar al defensa luso en verano. Este diario afirma que no existe de hecho ningún contacto para que el ex del Oporto se enrole en las filas del vigente campeón de Francia en verano.