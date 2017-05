Guillermo Varela es un ex jugador del Real Madrid Castilla que ahora pertenece al Manchester United y estaba cedido en el Eintracht de Frankfurt, pero ya no, pese a que la temporada no ha acabado aún con la final de copa pendiente este sábado frente al Borussia Dortmund.

El lateral uruguayo de 24 años había llegado a convencer al club germano y querían retenerle, hasta que decidió desobedecer las indicaciones de los médicos del equipo y de su propio entrenador, que le dieron instrucciones de no hacerse un tatuaje, ya que podría perjudicar el normal desarrollo del final de temporada. Y así fue, el tatuaje se infectó e inflamó, y pese a que no estaba en una zona que le impidiera jugar, en el club han decidido que su despido es la mejor opción.