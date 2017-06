Dídac Vilà pertenece al AEK de Atenas como mínimo hasta el 30 de junio. El lateral catalán afirma por su parte, al igual que el Espanyol, que finaliza su vínculo con la entidad griega este año, mientras que el propio club heleno por su parte asegura que es en 2018.

Para empezar este tira y afloja, el carrilero zurdo no se ha presentado en la fecha en la que estaba citado para regresar a la actividad con el combinado de Atenas. Su intención es la de fichar a toda costa por el Espanyol este mismo verano y no parece que tenga intención de volver a pisar la capital griega. Todo pinta estar destinado a ser resuelto por la justicia, ya que ambos clubes y el jugador mantienen una postura firma y no darán su brazo a torcer.