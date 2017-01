El delantero de Costa de Marfil se encuentra sin equipo tras finalizar su vínculo con el Montreal Impact y no reniega de la posibilidad de volver a jugar en el equipo que dirige Rudi García: «creo que se puede negociar mi incorporación, se trata de hablar y de llegar a un acuerdo».

Eso sí, Didier Drogba se ha mostrado contundente en sus palabras para CANAL + Francia en las que ha asegurado que no jugará en el Olympique de Marsella si no es con un buen sueldo: «Muchas veces me han sugerido que regrese a Marsella, dicen que habla, habla y habla pero nunca vuelve. Y yo les pregunto: ¿Quién trabaja para ganar menos dinero?».