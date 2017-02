El delantero de Costa de Marfil se encuentra libre tras dejar el Montreal Impact el pasado mes de noviembre y el club brasileño se interesó en hacerse con sus servicios, pero la operación no se logró llevar a cabo y el ex del Chelsea ha querido explicar el motivo.

«Han habido muchos rumores que me vincularon al Corinthians, pero para mí era importante hablar con Roberto de Andrade, el presidente del club. Le expliqué que, aunque me siento muy honrado por su interés, no me parece que el traspaso correcto para mí en este momento. Me gustaría dar las gracias al club ya todos los aficionados de Corinthians por los mensajes y les deseo a ustedes todo el éxito para la nueva temporada», asegura Didier Drogba.