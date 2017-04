El guardameta del Valencia, Diego Alves, ha hablado para Super Deporte para asumir la total responsabilidad de la derrota de su equipo en el choque liguero ante la Real Sociedad por 2-3, sin dejar de lado los pitos procedentes de la afición.

«Cuando nos hemos dado cuenta íbamos 0-1, asumo la responsabilidad del partido. hay que seguir porque tenemos partido el sábado. No me gusta dar excusas, intento sacarla con el pie, es un fallo y ya está, quien quiera pegarme que me pegue ahora.

A nadie le gusta fallar. Soy portero, llevo quince años y no tengo que enseñar nada a nadie. No tengo que demostrar nada», explicó el meta brasileño. Sobre los pitos recibidos añadió: «Ha pasado con más gente aquí, me da igual, llevo seis años aquí y ya sé cómo funciona».