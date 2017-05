La leyenda del fútbol argentino, Diego Armando Maradona ha vuelto a sorprender con unas llamativas declaraciones para los micrófonos de Radio La Red, en dónde fue preguntado por la reducción de sanción a Lionel Messi, tras los supuestos menosprecios a un asistente brasileño en el partido internacional ante Chile el 23 de marzo, que ya le hizo perderse la derrota ante Bolivia que propició el despido de Bauza cómo seleccionador.

«Intenté ayudar a Messi pero no tuve nada que ver. Los viejos que estaban dijeron cuatro y de repente tres menos. Es incoherente totalmente, pero Leo una fecha más se merecía. Con el corazón en la mano lo digo», sostuvo el exseleccionador del cuadro argentino, donde tuvo a su cargo al propio Messi, por lo que se atrevió a afirmar que ese comportamiento no es propio del astro del Barcelona: «Messi no es de putear (insultar). Yo lo dirigí un año y parecía más un peluche que un jugador de fútbol».

Por otro lado reconoció estar contento con que está reducción se haya hecho efectiva: «hay que felicitar a toda la gente que hizo posible que a Messi le bajen la sanción». Para terminar hablando del que será el siguiente técnico en sentarse en el banquillo albiceleste, Jorge Sampaoli, del que no puede entender su compromiso con el combinado nacional al estar trabajando en el Sevilla: «Esto me deja intranquilo. Le deseo lo mejor. Viene trabajando desde hace mucho tiempo, ojalá le vaya bien, que entienda que Argentina no es Europa. Nosotros tenemos que clasificar sí o sí a Rusia».