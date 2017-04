El mítico Diego Armando Maradona ofreció una entrevista para radio Rivadivia en la que comentó su predisposición para tomar las riendas de la Selección Argentina: «Sigo siendo argentino y voy a morir argentino. No es que me esté ofreciendo. Estoy diciendo que el director técnico dentro mío no murió y el perfume del césped me sigue atrayendo tanto como una mujer bonita».

También hizo referencia a las negociaciones de la propia AFA con Jorge Sampaoli, en donde fe muy tajante: «No sé... no sé... Está muy inflada la cosa de Sampaoli. En Chile estaba haciendo una carrera bárbara. Lo del Sevilla no termina de romper y me parece que Sampaoli es de los candidatos pero no creo que sea el justo. Se habla mucho de la limpieza en la selección argentina y Sampaoli no creo que tenga el ’feeling’ y el contacto con los jugadores como para hacerlo».