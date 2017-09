Diego Capel está pasando por una situación muy extraña en su carrera deportiva como jugador de fútbol. Tras haber ganado la liga con el Anderlecht, abandonó el club en busca de regresar a España. Su llegada a los clubes que le pretendían no llegó a concretarse y a día de hoy no tiene equipo.

El propio Capel explica su situación actual para el diario AS. «Fueron un cúmulo de circunstancias. Yo ya tenía el deseo de volver a España después de unos años fuera. La liga belga acabó en mayo, empecé a recibir ofertas de fuera, pero las rechacé para volver. El tiempo fue pasando y entre unas cosas y otras no se concretó nada y ahora me encuentro en esta situación extraña para mí», dijo el futbolista, que ahora mismo se encuentra entrenando por cuenta propia.