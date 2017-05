Diego Capel acaba de conquistar el campeonato de Bélgica con el Anderlecht, equipo en el que ha participado disputando 25 encuentros y anotando 2 goles esta temporada. El jugador español de 29 años ha hecho carrera lejos de España, pero ahora en una entrevista para el diario As ha confesado que le gustaría regresar.

«Por supuesto. En invierno hubo posibilidades, pero al final no se pudo concretar. Las experiencias que he vivido a lo largo de estos años han sido positivas pero creo que ha llegado el momento de volver a España. Estaría encantado, pero de momento no depende de mí porque me queda un año más de contrato con el Anderlecht», afirmó el jugador.