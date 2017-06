Al término del último choque de la Selección Española, el delantero Diego Costa compareció ante los medios de comunicación y aludió a su incierto futuro. El punta dejó claro que abandonará la disciplina del Chelsea y apostó por mantener activa la vía que conduce hasta el Atlético de Madrid.

«Tengo contrato de dos años con el Chelsea, ellos tienen que decidir. Si me venden, buscaré la mejor elección. El Atlético está entre ellos, no significaría no jugar, me pueden ceder a algún equipo en España, Brasil o donde sea, pero tengo que jugar. Todo el mundo sabe que le tengo mucho cariño. Claro que descarto China, tengo que pensar en el Mundial. El Atlético es un club al que tengo mucho cariño, independientemente de si voy allí o no voy a seguir queriéndole», indicó.