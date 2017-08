Diego Costa sigue tratando de dejar el Chelsea para fichar por el Atlético de Madrid, algo que ya ha reconocido abiertamente en varias ocasiones. La última de ellas hace unos instantes por medio de unas declaraciones de las que se hace eco el diario Mundo Deportivo.

«Estamos en negociación todavía, el Chelsea tiene que decidir qué va a pasar conmigo. Tengo dos años de contrato con ellos y espero que resuelva cuanto antes, porque tengo que jugar. El entrenador no me quiere por algunas circunstancias. Mientras no se define mi situación, inicié los entrenamientos por mi cuenta. No voy a quedarme en un lugar que no me quieren. Espero que todo se resuelva antes del 31 de agosto», afirmó el atacante.