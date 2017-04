El portero gallego del Espanyol, Diego López, está en el club blanquiazul en calidad de cedido por el AC Milan, y espera que ambas partes lleguen a un acuerdo para que su estancia en Cornellá-el Prat se prolongue al acabar la presente temporada. En el Espanyol están muy contentos con el rendimiento del cancerbero y coinciden en intereses con el propio jugador en cuanto a extender su estancia en Barcelona se refiere.

Diego López siente «levar en el Espanyol más años por todo lo que estoy viviendo. Además hay mucha ilusión con el equipo y eso es gracias a todos los que formamos la entidad. Aunque no siga, seguiré sintiendo estos colores. La verdad es que el club, técnico, compañeros y afición me han acogido muy bien. Me siento un perico más. Y si no sigo la próxima temporada seguiré siendo un perico más, apoyaré al equipo desde donde esté y el Espanyol será siempre uno de mis equipos favoritos. Sólo he estado un año, ojalá sean más, pero éste ha sido muy intenso, con muchos sentimientos y me he encontrado muy a gusto», explicó con cariño el portero de 35 años para Mundo Deportivo.