El astro argentino de 56 años concedió una entrevista para TyC Sports en la que defendió a su compatriota ya que le considera el mejor jugador que ha visto en su vida, más allá de no haber ganado un Mundial: «No tolero que no valoren a Messi por no haber ganado un Mundial. En 56 años no vi nada igual a Leo».

Además, Diego Maradona destacó la figura de otro jugador del FC Barcelona más allá de Leo Messi para armar su once titular, Javier Mascherano: «Sigo pensando que mi equipo es Mascherano más diez», aseguró ’El Pelusa’.