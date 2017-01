Antes de enfrentarse al Eibar en la Copa del Rey, Diego Simeone ha pasado por rueda de prensa hoy para analizar la actualidad del Atlético de Madrid. Y entre otras cosas al entrenador argentino le han cuestionado por Antoine Griezmann, relacionado con el Manchester United de forma insistente.

«Yo no ato a nadie, simplemente trabajo para seguir mejorando en pos de lo que viene bien al club. Él está en un momento bárbaro, trabajando bien, ha vuelto al gol, su presente es muy bueno y es normal que le quieran los mejores equipos del mundo. No me sorprende que lo busquen los que se lo puedan permitir», afirmó el técnico.