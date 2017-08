Dimitar Berbatov, delantero de 36 años que lo fuera entre otros del Manchester United, es ahora noticia porque se encuentra a un paso de aterrizar en la India. De manera que el búlgaro se comprometerá con el Kerala Blasters.

El goleador emprende este nuevo reto deportivo de cara a la nueva campaña, de manera que compartirá nuevo equipo con su ex compañero Wes Brom. Un nuevo desafío en un exótico destino como es la India.

Former United striker Dimitar Berbatov all set to join Kerala Blasters. #KBFC #RiseAsYellow #VivaBlasters

