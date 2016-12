El jugador del West Ham no está disfrutando de esta temporada debido al mal momento que vive todo el equipo y, tras una primera campaña espectacular, no descarta la posibilidad de volver al Olympique de Marsella: «He visto el nuevo proyecto de Rudi García y no cierro la puerta. ¿Por qué no?»

Además, en una entrevista concedida para SFR Sport, Dimitri Payet relata los problemas que tuvo con Marcelo Bielsa durante su etapa en Marsella: «Es cierto que estaba detrás de mí. En mi primera broma, me apartó del grupo. No teníamos miedo de él, pero sabíamos que podía tomar decisiones muy duras si era necesario. Quién se pica, ajos come».