Atención porque vienen curvas en el mercado en la Premier League. Dimitri Payet ha comenzado a forzar su salida del West Ham y se ha negado a jugar con los hammers. Lo acaba de confirmar su entrenador, Slaven Bilic, en rueda de prensa, no sin antes asegurar que el club londinense no quiere vender al francés.

«Nosotros no queremos vender a nuestros mejores jugadores, pero Payet no quiere jugar para nosotros. Quiere salir. No vamos a venderle, este equipo, este personal le hemos dado todo, hemos estado ahí siempre para él, estoy enfadado», afirmó el preparador. No obstante, habrá que estar atentos para ver cómo evoluciona este asunto en el mercado.