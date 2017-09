«Un billón de euros.... estoy bromeando. No no un billón. Neymar es un gran jugador, es brasileño. No tengo una respuesta a esta pregunta. Llevo diez años jugando y sé que verano tras verano se habla de la misma historia. Es parte del trabajo. Solo estoy centrado en mi trabajo y en los partidos».

Estas declaraciones que recoge el Daily Mail corresponden a Eden Hazard, jugador de 26 años del Chelsea. El belga era cuestionado acerca del precio de Neymar y de los rumores que recurrentemente lo vinculan al Real Madrid, y por eso ha dado esta respuesta.