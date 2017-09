Eden Hazard ha hablado desde la concentración de Bélgica en unas declaraciones de las que se hace eco el Daily Mail. En ellas el jugador belga se refiere al precio de Neymar, a su futuro y al precio en que podría estar fijado su traspaso. Aunque deja claro que no piensa en un cambio de aires.

«No sé cuánto costaría. ¿Quizá 300 M€? Todo depende del mercado. Neymar es brasileño, tiene mucho potencial y es un año más joven que yo. Jugaba en Barcelona. El precio del traspaso también depende del contrato, además de otro tipo de cosas. Ya veremos cuánto cuesto si en algún momento soy traspasado. Realmente no pensé mucho en una transferencia. Aunque tal vez se me pasó por la cabeza. Han pasado muchas cosas en este mercado de fichajes, eso es bueno. Cada vez que alguien sale de un club, otros salen para reemplazarlos. Me siento bien en el Chelsea, acabo de comenzar mi sexta temporada aquí y estoy disfrutando», afirmó el atacante del Chelsea.