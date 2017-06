Juan C. Navarro

Referente ofensivo del París Saint-Germain, el delantero charrúa Edinson Cavani (30 años) aprovechó las preguntas de los medios asistentes a una gala de entrega de premios en el sur de Italia para reconocer que estaría dispuesto a regresar al conjunto que catapultó su carrera, el Nápoles.

«Volvería a jugar en Italia, pero sólo en el Nápoles. Me lo prometí a mí mismo y a mi familia. Cuando me fui dije que si algunas condiciones hubieran cambiado, me hubiera gustado volver a Nápoles», explicó este punta que ha cerrado el curso con la friolera de 49 goles en 50 partidos.