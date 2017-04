Colocado como uno de los técnicos con más caché de la Liga, por su gran trabajo al frente del Celta de Vigo y porque acaba contrato en junio, Eduardo Berizzo ha sido cuestionado hoy en rueda de prensa por estas especulaciones. Y es que el entrenador argentino no deja de acumular novias como Sevilla, Valencia o Athletic Club.

«Mis intenciones son continuar, siempre y cuando todo lo que escuche de la otra parte sea lo que necesito escuchar, en el plano deportivo y en el plano contractual. Si no llegásemos a un acuerdo me plantearía irme a mi casa, y ahí escucharía, o no, algún interés ajeno», afirmó el preparador.