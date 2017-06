Ayer el director deportivo del Eibar, Fran Garagarza, admitía que Florian Lejeune, defensa de 26 años que es un pilar de este club (37 partidos), podría cambiar de aires. Se sabía que la Roma ha ofrecido 4 M€ por él, pero según publican medios ingleses como el Daily Star el Newcastle prepararía una oferta superior.

Por otro lado, el propio Garagarza ha hablado para As sobre otro pilar de su equipo, el lateral Ander Capa (25 años), que fue vinculado hace meses al FC Barcelona: «Se lo tomó con tranquilidad. Entendíamos que no podíamos debilitarnos en el marcado invernal y que no podíamos debilitarnos. Y que debían pagar la cláusula. Es un halago que te llame el Barça, pero no nos íbamos a debilitar. El chico lo llevó con naturalidad, sus agentes también nos ayudaron».