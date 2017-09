Tras finalizar el mercado de fichajes, toca hacer valoración. José Luis Mendilibar, técnico de la SD Eibar, ha comentado sus sensaciones con respecto al último periodo de traspasos y asegura estar muy disgustado. No con la situación concreta de su club, sino con el mercado en general.

«Me pongo negro. No me gusta el mercado. No estoy de acuerdo con tenerlo abierto hasta el 1 de septiembre. Esa fecha estaba bien antes, cuando la temporada comenzaba en septiembre. Ahora arrancas la Liga con jugadores que aún tienes que cerrar y estás temblando por si alguien paga la cláusula de algún futbolista».