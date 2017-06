Álex Berenguer es un extremo de 21 años de Osasuna, que ha jugado 31 partidos (2 goles) en la última temporada. Una de las piezas más codiciadas del cuadro rojillo, con una cláusula de rescisión de 9 M€ y a quien siguen Athletic Club de Bilbao y Nápoles. Mundo Deportivo ha hablado ahora con su representante, Féliz Tainta, sobre sus opciones de futuro.

«En este momento no hay más que una oferta, como bien sabéis, que es la del Athletic. Si llega la otra oferta, que parece ser que puede llegar, en teoría la otra oferta sería un poco más alta que la del Athletic, pero hay que esperar. El tema es hablar sobre las condiciones del jugador y un poco lo que el Nápoles está interesado en hacer, pero de momento estamos parados porque no hay más. Hay un interés, pero no hay nada más. Las dos opciones son buenas, eso está claro, pero el problema no está ahí, el problema está entre los clubes. A partir de ahí, habrá que tirar para un lado o para otro. En principio, hay que llegar a un acuerdo entre los clubes. Si el Nápoles ofrece más dinero que el Athletic, Osasuna venderá al Nápoles. Si el Athletic ofrece más que Nápoles, venderá al Athletic. Ese es el tema», afirmó el agente.