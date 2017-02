Marco Verratti no deja de protagonizar rumores, si no a diario casi semanalmente, ya que muchas especulaciones se empeñan en alejarlo del PSG. Y otras veces es su propio representante el que aleja del combinado del Parque de los Príncipes al futbolista, como acaba de hacer ahora.

«Marco Verratti no tiene precio y no está todavía a la venta. Sin duda, irá a Italia para jugar en la Serie A, pero no se puede decir cuando», ha afirmado el representante mediocentro en palabras que recoge The Sun. Ahora seguro que se disparan los rumores sobre el interés de la Juventus, Inter…