Marco Verratti es desde hace tiempo uno de los jugadores más solicitados por la rumorología, un futbolista que no deja de sumar pretendientes en todas partes. Por eso el agente del mediocentro del PSG, Donato Di Campli, ha lanzado ahora un aviso a todos sus admiradores para el próximo verano.

«¿Cuánto cuesta Verratti? Es difícil, un montón de lingotes de oro. Tanto... aunque aun así podría no ser suficiente. Creo que no tiene precio porque el PSG no quiere venderlo. Marco tiene contrato hasta 2021 y quiere respetarlo, ganar la Ligue 1 y la Champions League», afirmó el representante en declaraciones que recoge Mundo Deportivo.