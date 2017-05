Es Milan Badelj actualmente uno de los principales activos de la Fiorentina, un centrocampista de 28 años que ha disputado 41 encuentros (2 goles) esta temporada con el cuadro viola. El croata es pretendido por varios equipos, entre ellos el Valencia, y su representante acaba de dejar la puerta abierta a su salida del Stadio Artemio Franchi.

«No hay nada nuevo. No he hablado con ningún equipo, tampoco con la Fiorentina. Después del último partido de ligam Badelj y yo nos encontraremos y vamos a hacer un análisi de la situación, por ahora son sólo rumores. Yo con la Fiorentina no quiero hablar más, mienten mucho. Con Badelj no tuvieron un buen trato y ciertamente no queremos seguir hablando para quedarse en Florencia», ha explicado Dejan Joksimovic para Calcioweb.eu.