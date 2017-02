Tras verse envuelto en numerosos rumores sobre su salida, Kara Mbodj ha renovado con el club malva siendo así recompensado por sus buenos servicios al club. El central es una pieza clave para René Weiler y lidera la defensa del equipo de Bruselas en busca de volver a alzarse con el título de la Jupiter Pro League 3 años después.

El acuerdo entre el Anderlecht y Kara Mbodj no incluye un aumento en la duración de su contrato, que finaliza en 2019, pero sí una subida de sueldo para el central: «Este acuerdo es una muestra de respeto hacia mis servicios y me he visto recompensado con este nuevo contrato. Voy a tratar, como siempre lo he hecho, de rendir al máximo para conseguir los objetivos fijados», aseguró el senegalés.