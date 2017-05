Vinculado con los de Londres hasta el 30 de junio de 2018, el internacional germano Mesut Özil (28 años) se ha convertido en uno de los grandes nombres a seguir. El motivo no es otro que las dudas en lo que a su futuro se refiere. Así, el ex futbolista del Real Madrid todavía no ha aceptado ninguna de las ofertas de renovación que ha recibido por parte del Arsenal.

Y mientras las ofertas por el futbolista se suceden, el Arsenal duda de su futuro. Esto es al menos lo que destaca la información que publica Telegraph, fuente según la cual los gunners pondrán toda la carne en el asador para retener a Alexis Sánchez pero sí escucharían ofertas interesantes por su número 11.