Juan C. Navarro

Dos años después, el Athletic Club vuelve a anunciar un fichaje. Si en el verano de 2017 el elegido fue el navarro Raúl García, ahora le ha tocado el turno a Ander Capa (25 años), futbolista que ha experimentado una sensacional progresión desde que aterrizó en las filas del Eibar. «El jugador ha firmado un contrato por cuatro temporadas y tendrá una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. El Athletic Club ha abonado 3 millones de euros por el traspaso», explica el comunicado hecho público por la entidad.

Eso sí, el versátil carrilero diestro no se incorporará a la disciplina rojiblanca hasta julio de 2018. «Ander acababa el contrato en 2019, tenia un acuerdo con el Eibar. El jugador apostó por venir al Athletic pero no quería que el Eibar saliera perjudicado, ha sido un acuerdo a 3 partes. Los técnicos creen que ha progresado mucho pero no teníamos premura de incorporarlo ahora», ha explicado el presidente, Josu Urrutia.