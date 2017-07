A falta de fichajes, la directiva del Athletic Club ha tratado de ilusionar a sus aficionados con la presentación de las nuevas camisetas que portaran sus futbolistas durante el curso 2017-2018.

Los vascos, que estrenan colaboración con la marca New Balance, han optado por mantener una línea tradicional, sin estridencias, en la que las rayas rojas y blancas siguen dominando el diseño. El color negro, por su parte, se hace dueño de una sobria y elegante segunda equipación. Finalmente, la tercera vuelve a apostar por la mezcla azul y blanco.

The #NBFootball @AthleticClub 17-18 Home, Away and Third Jerseys. #UniqueInTheWord / Lehen, bigarren eta hirugarren janzkerak pic.twitter.com/eNeMtG5Uua

