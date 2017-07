Juan C. Navarro

Aunque no puede reclutar nuevos jugadores, lo cierto es que Diego Simeone tiene muy claro que algunos futbolistas de la primera plantilla del Atlético de Madrid siguen sin tener hueco en sus planes de futuro. Entre ellos figura, como cabía esperar, el argentino Matías Kranevitter.

Es más, según cuenta el diario As, la directiva rojiblanca no ha dudado en ofrecer ya sus servicios a un conjunto con el que mantiene una excelente relación, la UD Las Palmas. Aunque los amarillos han perdido a Roque Mesa, está por ver si este centrocampista combativo encaja en los planteamientos de un club acostumbrado a practicar un fútbol que poco tiene que ver con el que, al menos en España, ha venido exhibiendo el ex de River Plate.