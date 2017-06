Pierre-Emerick Aubameyang es uno de los nombres propios de este mercado estival de fichajes. El delantero de 28 años ha sido protagonista desde hace meses, porque se le ha colocado lejos del Borussia de Dortmund, si bien se le han ido cerrando hasta ahora posibles vías como Real Madrid o PSG.

En el club de la Renania no quieren que se vaya pero tampoco van a frenar su salida. Eso sí, de acuerdo con el diario Bild le han explicado al jugador que debe tomar una decisión antes del 26 de julio, que es cuando debe reincorporarse a los entrenamientos. Esa es la fecha límite que tiene para decidirse, si no se ha ido entonces no será vendido.