El vicepresidente del Area de Relaciones Internacionales e Institucionales del FC Barcelona, Carles Vilarrubí, ha sido el primer dirigente del cuadro catalán en dar cumplida respuesta a unas previas manifestaciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga, en las que aseguraba que, en caso de producirse la independencia de Cataluña, el combinado culé no podría competir en el torneo español.

«No entiendo por qué sólo nos preguntan a nosotros y no al resto de equipos catalanes. En cualquier caso, no soy vidente político y el Barça no es un actor de la situación política en Cataluña. Por lo tanto, nuestra preocupación no es ésta, la de hacer videncia, sino el partido e mañana con la Juventus y ganar mañana (...) Estoy seguro que habrá derbis y el Barça jugará ahí donde jueguen Espanyol y Girona. ¡Pregunten al Espanyol dónde jugará!», espetó en declaraciones ante los medios.