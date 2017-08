El Borussia de Dortmund acaba de anunciar que ha decidido rechazar una oferta formal del FC Barcelona por Ousmane Dembélé. Un comunicado que llega esta tarde después de las informaciones que daban por cerrado el acuerdo por 130 M€, y todavía con el jugador en paradero desconocido.

Peter Bosz anunciaba hace unas horas que no sabía dónde está el delantero francés, y medios galos daban por hecha la operación, al igual que Bild en su edición digital. Pero parece que por ahora el entendimiento entre ambas escuadras no es completo, ya que los germanos indican que la propuesta catalana «no se ajusta al valor del jugador ni a las condiciones actuales del mercado». Así que tocará seguir esperando.

Este es el comunicado: «El Borussia de Dortmund ha estado hablando con el FC Barcelona acerca del posible traspaso de Ousmane Dembélé. En ese encuentro los emisarios del FC Barcelona han presentado una oferta que no corresponde con la valoración de la calidad del jugador ni de las condiciones actuales del mercado. Como no ha habido otra oferta del FC Barcelona por el jugador, su traspaso no es posible en la actualidad». Según RAC1 dicha oferta sería de 80 M€ más 30 M€ en variables.