«En el fútbol no se puede garantizar nada, pero estamos convencidos de que jugará con el Borussia Dortmund esta temporada. Es difícil de imaginar actualmente un escenario en el que esto no sea el caso. Los rumores de fichaje aparecidos en algunos medios las últimas semanas fue en parte una completa locura. Incluso con desmentidos duros es difícil luchar hoy en día contra ello. Por esta razón se debe mirar sencillamente con calma lo que aparece en muchos medios durante la época de fichajes y soportarlo. No hay otra alternativa».

Estas declaraciones corresponden a Hans-Joachim Watzke, director general del Borussia de Dortmund, que en palabras para medios alemanes ha negado que Pierre-Emerick Aubameyang vaya a dejar su escuadra para irse a China en enero, como anunciaron algunos rumores. Y también quiere acabar así con las especulaciones que han alejado al gabonés del Signal Iduna Park.