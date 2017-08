La tarde sigue al rojo vivo. Ahora tenemos un comunicado del Borussia de Dortmund en el que su director deportivo, Michael Zorc, anuncia que Ousmane Dembélé ha sido suspendido hasta el partido que el próximo fin de semana jugará la escuadra de la Renania en la Copa de Alemania.

El delantero no acudió a entrenar hoy pero se encuentra en Dortmund, y será por tanto sancionado y multado por su club. No jugará este fin de semana. No cabe duda de que el futbolista está forzando su salida, mientras fuentes del FC Barcelona acaban de admitir a Mundo Deportivo que hoy no se podrá cerrar el fichaje.