El conjunto inglés ha decidido apresurarse en la ampliación de contrato de Ryan Fraser ya que su buen nivel estaba despertando el interés de otros equipos en contar con él: «Ryan merece todos los elogios que ha recibido y es de esperar que reciba muchos más. Tendrá un futuro brillante», aseguró su entrenador, Eddie Howe.

El extremo escocés ha logrado anotar 3 tantos en los 13 encuentros en los que ha participado en la Premier League, lo que le ha hecho ganarse un nuevo contrato hasta 2020, por lo que permanecerá en el Bournemouth durante 3 temporadas y media más.

Good news...@RyanFraser94 has signed a contract to keep him with the Cherries until 2020.

➡ https://t.co/MU9agtIEV6#afcb pic.twitter.com/2dNeRBDMNN

— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 2 de febrero de 2017