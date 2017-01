El Burnley acaba de certificar un fichaje que además supone su récord histórico porque es la llegada más cara de su existencia, como este club acaba de confirmar.

El elegido es Robbie Brady, irlandés de 25 años que llega procedente del Norwich City, escuadra con la que había participado en 24 encuentros hasta la fecha.

BREAKING: We are delighted to announce the club record signing of Robbie Brady from @CanariesFC on a three-and-a-half year deal. pic.twitter.com/CRiukqkPm8

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) 31 de enero de 2017