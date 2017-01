Día de mucho movimiento en el seno del Borussia Dortmund. Apenas unas horas después de confirmar el desembarco en sus filas del joven talento sueco Alexander Isak desde el AIK a fin de apuntalar su ataque, el cuadro germano ha hecho pública una renovación. Concretamente, se trata de la del centrocampista de 18 años Christian Pulisic.

Protagonista ya de una brillante temporada pasada (19 partidos, 5 goles), el jugador está confirmando este curso todo lo que se esperaba de él (19 encuentros, 2 tantos) hasta el punto de despertar el interés de distintos conjuntos de primer nivel como Liverpool, PSG o FC Barcelona. El jugador norteamericano amplía su vinculación hasta junio de 2020.

Christian Pulisic verlängert bis zum 30. Juni 2020 // Christian Pulisic has extended his contract until 30 June 2020. #22until2020 #bvb pic.twitter.com/YuyHYb7ptE

— Borussia Dortmund (@BVB) 23 de enero de 2017