El conjunto que dirige Eduardo Berizzo ha acudido a un mercado que le ha dado buen rendimiento en los últimos años. Krohn-Dehli, Daniel Wass o Pione Sisto son una clara muestra de ello. Ahora, el club ha incorporado a Andrew Hjulsager, futbolista del Brondby de Dinamarca.

A sus 22 años, este centrocampista destaca por su polivalencia ya que puede jugar tanto en banda derecha como de mediocentro o media punta y por su capacidad para generar goles -8 tantos y 7 asistencias ha repartido en 27 encuentros-. Además, Andrew Hjulsager finaliza contrato en junio de este mismo año y el Celta de Vigo ha cerrado su contratación por una cantidad cerca al millón de euros.

Andrew Hjulsager er rejst til Celta Vigo for at forhandle personlige vilkår. Læs mere her: https://t.co/3gv6Aqxczb #Brøndby

— Brøndby IF (@BrondbyIF) 31 de enero de 2017