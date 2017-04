A sus 36 años, y después de toda una carrera profesional defendiendo los colores del Chelsea, el veterano zaguero inglés John Terry dirá adiós a la disciplina de la escuadra de Stamford Bridge a final de temporada. Así lo ha anunciado el equipo de Londres por medio de un comunicado oficial publicado en su página web en el que afirma que «John Terry y el Chelsea se unen hoy para anunciar que nuestro capitán dejará el club a final de temporada».

Se trata, sin duda alguna, de una salida importante a la vista de la importancia que el jugador ha tenido en un Chelsea en el que ha sumado un total de 15 títulos entre los que se encuentran 4 Premier League y la Liga de Campeones en 2012. Desde su debut profesional con el primer equipo en 1998, el que fuera internacional con Inglaterra ha sumado un total de 713 partidos (66 goles) de los que ha sido capitán en 578 ocasiones.

